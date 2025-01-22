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İpsala Sınır Kapısı'nda antika niteliği taşıyan 62 adet eşya ele geçirildi

İpsala Sınır Kapısı'nda şüpheli bulunan minibüste, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaparken 62 antika eşya ele geçirildi.

Haber Merkezi
AA
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İpsala Sınır Kapısı'nda antika niteliği taşıyan 62 adet eşya ele geçirildi
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İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Çekya plakalı minibüsü şüpheli bularak incelemeye aldı.

Şüpheli münibüste antika niteliği taşıyan 62 adet eşya ele geçirildi

Minibüsteki detaylı arama ve x-ray kontrolünde daktilo, duvar saati, plakçalar ve fotoğraf makinesi gibi antika niteliği taşıyan 62 eşya ele geçirildi.

Araçtaki Azerbaycan vatandaşı I.I. ile Gürcistan vatandaşı F.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

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