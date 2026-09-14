İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarında 174 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu Edirne'de iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir araç şüpheli değerlendirilerek X-Ray tarama sistemine sevk edildi.

Narkotik dedektör köpekleri BETA ve AXEL'in de katıldığı detaylı aramada, köpeklerin aracın çekici kabininin belirli bir bölümüne tepki vermesi üzerine kontroller bu noktada yoğunlaştırıldı.

Aramada, çekici kabininde 132 vakumlanmış poşet içerisinde 147 kilogram 85 gram skunk esrar bulundu.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen TIR, risk analizi kapsamında X-Ray tarama sistemine yönlendirildi.

Narkotik dedektör köpeği ANTİ'nin aracın belirli bir bölümüne tepki vermesi üzerine burada yoğunlaştırılan aramada, streç poşetlere sarılı 24 paket içerisinde 27 kilogram 180 gram kokain ele geçirildi.

İki operasyonda toplam 147 kilogram 85 gram skunk esrar ile 27 kilogram 180 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, toplum sağlığını ve özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.