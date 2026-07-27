Irak Başbakanı Zeydi yarın Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Irak Başbakanı Ali Zeydi, 28 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.



Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki… — Burhanettin Duran (@burhanduran) July 27, 2026

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.