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Irak Başbakanı Zeydi yarın Türkiye'ye geliyor

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 28 Temmuz Salı günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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Irak Başbakanı Zeydi yarın Türkiye'ye geliyor
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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