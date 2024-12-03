  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı
Takip Et

Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı

Fatih'te yemek yediği restoranda hesap ödemek istemeyen Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, işyeri çalışanı tarafından bıçakla yaralandı. Saldırgan, Sabah Omar'ı başından ve yüzünden yaralarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı
Takip Et

Olay, 21 Kasım günü saat 20.00 sıralarında Fatih Binbirdirek Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, restorana gelerek yaklaşık 2 saat zaman geçirdi. Alkol alan Omar, restorandan ayrılacağı esnada ödeme yapmayı reddetti.

Omar ile restoran çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümemesi için çalışanlar, Sabah Omar'ı restorandan uzaklaştırdı. Restorandan ayrılan Omar'ı iş yeri sahibinin kardeşi takibe aldı. Aynı zamanda restoran çalışanı olan Fikret Demir, Chalak Sabah Omar'a Hamidiye Caddesi üzerinde yürürken bıçakla saldırdı. Omar ile saldırgan arasında arbede yaşandı. Bu sırada elinde şemsiye bulunan başka biri, olaya müdahale ederek saldırganı oradan uzaklaştırdı. Başı kanlar içinde kalan sekreter, saldırgandan şikayetçi oldu. Saldırıda Sabah Omar yüzünden ve kafasından yaralanırken, Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde tedavi edilerek taburcu oldu.

Chalak Sabah Omar'ın ifadesi ortaya çıktı

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, turizm polisi ekipleri eşliğinde ifade verdi. Şahıs yazılı ifadesinde, 19 Kasım'da Türkiye'ye geldiğini, konakladığı otelden alkol aldıktan sonra tatlı almak amaçlı dışarıya çıktığını, cadde üzerinde yürüdüğü esnada bir kişinin arkadan elini cebine soktuğunu, diğerinin de yüzüne vurduğunu ve şahısları tanımadığını belirtti.

Saldırgana ev hapsi verildi

Saldırgan önce güvenlik kamerasına sonra polis ekiplerine yakalandı
Şüphelinin Sabah Omar'a saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemelerinde, saldırıyı gerçekleştirenin Fikret Demir olduğu tespit edildi. Restoran çalışanları ile görüşmelerin ve yapılan çalışmanın ardından şüpheli, 22 Kasım tarihinde saat 14.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliye, sevk edildiği adli makamlarca ‘ev hapsi' verildi.

İş yerinde doğruluk ve bağlılığa uymayan eylemler haklı fesih nedeniİş yerinde doğruluk ve bağlılığa uymayan eylemler haklı fesih nedeniEkonomi

 

MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiGündem

 

Gündem
Metrobüs yolunda korkunç kaza: Yolcu metrobüsten yola düştü
Metrobüs yolunda korkunç kaza: Yolcu metrobüsten yola düştü
Bakanlıktan ebeler için yeni düzenleme: Görev kapsamı genişletildi
Bakanlıktan ebeler için yeni düzenleme: Görev kapsamı genişletildi
MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
DEM Parti, İmralı ile görüşecek mi? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
DEM Parti, İmralı ile görüşecek mi? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Erdoğan'dan muhalefete İzmir Körfezi tepkisi: Dişe dokunur hiçbir adım atmıyorlar
Erdoğan'dan muhalefete İzmir Körfezi tepkisi
SON DAKİKA.... Yenidoğan çetesi davasında savcı 10 sanığın daha tutuklanmasını istedi
Yenidoğan çetesi davasında 10 tutuklama talebi daha