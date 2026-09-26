Irak: İran uçuşlarının yeniden başlatılması için ABD ile görüşüyoruz

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Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının İran hava yolu şirketlerinin bölge ülkelerine gerçekleştirdiği uçuşlara yönelik aldığı tedbirlere işaret edilerek, Bağdat'ın bazı Irak havalimanlarının söz konusu tedbirlerden muaf tutulması ve böylece uçuşların yeniden başlatılması amacıyla ABD tarafıyla doğrudan temas halinde olduğu belirtildi.

Uçuşların yeniden başlatılmasının tedavi, eğitim, dini ziyaretler ve sivillerin ihtiyaçları açısından insani gerekçeler taşıdığı ifade edildi.

Irak hükümetinin bölgedeki gerilimin azaltılması için çalışmalar yürüttüğü, aksi halde krizlerin devam etmesinin bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirdiği kaydedildi.

Tüm taraflara diyalog ve müzakere çağrısı yapılan açıklamada, mevcut kriz ve çatışmaları sona erdirecek, bölge ülkeleri ile halklarının çıkarlarını gözeten çözümlere ulaşılması gerektiği vurgulandı.

ABD’nin İran havacılık sektörüne yönelik yeni yaptırımlarının sonucu olarak Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İran’dan gelen ve giden uçuşları durdurmuştu.