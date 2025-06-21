  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Irak sınırında askeri araç kaza yaptı: 8 asker yaralandı
Takip Et

Irak sınırında askeri araç kaza yaptı: 8 asker yaralandı

Hakkari'nin Irak sınır hattında görev dönüşü sırasında askeri aracın kaza yapması sonucu 8 asker yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Irak sınırında askeri araç kaza yaptı: 8 asker yaralandı
Takip Et

Hakkari'nin Irak sınır hattında görev dönüşü sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 asker yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine hızla müdahale edilirken, yaralı askerler, askeri helikopterle Hakkari Fatih Kışlasına tahliye edildi. Buradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gündem
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı abisi öldürdü
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı abisi öldürdü
11 Türk uçağı İran ve Irak’ta kaldı
11 Türk uçağı İran ve Irak’ta kaldı
CHP lideri Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızını YKS'de yalnız bırakmadı
CHP lideri Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızını YKS'de yalnız bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in İran'a saldırısı haydutluk
Erdoğan: İsrail'in İran'a saldırısı haydutluk
Bakan Fidan'dan net mesaj: Asıl sorun İsrail sorunu
Bakan Fidan'dan net mesaj: Asıl sorun İsrail sorunu
Ankara'da zehirli gaz faciası: 2 işçi hayatını kaybetti
Ankara'da zehirli gaz faciası: 2 işçi hayatını kaybetti