Irak sınırında askeri araç kaza yaptı: 8 asker yaralandı

Hakkari'nin Irak sınır hattında görev dönüşü sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 asker yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine hızla müdahale edilirken, yaralı askerler, askeri helikopterle Hakkari Fatih Kışlasına tahliye edildi. Buradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.