Irak ve Suriye’de 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık ayrıca Irak’ın kuzeyinde de hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu operasyonda ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.