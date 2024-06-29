Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 10 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
MSB’den yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi” ifadelerine yer verildi.