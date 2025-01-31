  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 6, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 7 olmak üzere 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."

Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?Ekonomi
İhraç edilen Antep fıstıklarında kanserojen madde çıktı: Yunanistan geri gönderdiİhraç edilen Antep fıstıklarında kanserojen madde çıktı: Yunanistan geri gönderdiGündem
Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 31 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 31 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Oyuncu Sezai Altekin hayatını kaybettiOyuncu Sezai Altekin hayatını kaybettiGündem

 

Gündem
Türkiye'nin hava kalitesine 7 gün 24 saat anlık takip!
Türkiye'nin hava kalitesine 7 gün 24 saat anlık takip!
Kartalkaya'daki yangının ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu
Kartalkaya'daki yangının ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Suat Toktaş'ı ziyaret edecek
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Suat Toktaş'ı ziyaret edecek
Şimşek: Dış ticarette kırılganlığımızı azaltırken dayanıklılığımızı artırdık
Şimşek: Dış ticarette kırılganlığımızı azaltırken dayanıklılığımızı artırdık
Bakan Uraloğlu açıkladı... Roblox ve Discord erişime açılacak mı?
Bakan Uraloğlu açıkladı... Roblox ve Discord erişime açılacak mı?