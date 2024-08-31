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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
AA
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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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