Irak’a yeni bir sınır kapısı açılması gündemde

ANKARA (EKONOMİ)

Irak’a resmi bir ziyaret yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Raşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edilirken, Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim; Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al Greyri; Irak İmar, İskan, Belediyeler ve Kamu İşleri Bakanı Bengin Rekani ve Irak Ulaştırma Bakanı Razzak Mheybis Acimi El-Sadavi ile resmi görüşmeler gerçekleştirdi.



Irak ziyaretine ilişkin açıklama yapan Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Raşid tarafından kabulünde Irak’ın Fav Limanı’nı Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi’ne Türkiye’nin desteğini ilettiklerini bildirdi. Bolat ayrıca Irak’ta gerçekleştirilen altyapı, üstyapı ve konut projelerinde Türk müteahhitlik firmalarının yer almasına yönelik isteklerini aktardığını kaydetti. Görüşmede Irak Cumhurbaşkanı Raşid’in de Türk firmalarını Irak’ta gerçekleştirilecek projeleri davet ettiği bildirildi.



Bakan Bolat, Başbakan Sudani tarafından kabulünde ise yatırım alanındaki yasal altyapının güçlendirilmesi, bankacılık alanında atılacak adımlar, iş insanlarının çalıma izin ve vize süreçlerinin kolaylaştırılmasını konuştuklarını aktardı. Ömer Bolat, Başbakan görüşmesinde ayrıca Türkiye ile Irak arasında yeni bir sınır kapısı açılması konusunun ele alındığını belirtti.

Açıklamaya göre Irak Başbakanı Sudani, Kalkınma Yolu projesinin küresel lojistik ağlarını ve ticaretin rotalarını yeniden belirleyeceğine dikkat çekerek, Asya ile Avrupa arasındaki geçişin Türkiye/Irak üzerinden daha stratejik hale geleceğini vurguladı.



Bu görüşmenin ardından Türk iş insanlarıyla bir araya gelen Başbakan Sudani’nin Irak’ın Ankara ve İstanbul konsolosluklarında verilen hizmetlerin Gaziantep’te de verilmesi için çalışma yapılmasını istediği kaydedildi.



Ömer Bolat, Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Ali Temim ile gerçekleştirdiği görüşmede Türk firmalarının sevk öncesi inceleme kaynaklı sorunlarının çözümü konusunda uzlaşma sağlandığını belirtti.

Ömer Bolat, Irak Ticaret bakanı Selman ile para transferindeki sorunlar yanı sıra, gümrük geçişlerinin kolaylaştırılması, vergi uygulamalarında ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik diyalog mekanizması kurulması konusunda mutabakata vardılar.



“Konut ve otoyol projelerinde Türk firmaları”



Ticaret Bakanı Ömer Bolat Irak İmar, İskan, Belediyeler ve Kamu İşleri Bakanı Bengin Rekani ile yaptığı görüşmede Irak’ta yeni dönemde gündeme gelen YİD modeliyle hayata geçirilecek projelerin ele alındığını bildirdi. Bolat, Hastane, konut, ve otoyol gibi projelerde Türk firmalarının daha güçlü yer alması için çalışılmasına karar verildiğini kaydetti.



Bolat Irak Ulaştırma Bakanı Muheybis Acimi El-Sadavi ile de transit geçişlere ilişkin elişmeler, TIR sözleşmesinin yürürlüğe konulması, Kalkınma Yolu kapsamında demiryolu inşa edilmesi gibi konuları ele aldı.



Ziyarette Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri ile yaklaşık 50 iş insanından oluşan bir heyet eşlik etti.