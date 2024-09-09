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Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

MSB, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

 

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