Irak’ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı
Irak’ın kuzeyinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/pnro9goqI0