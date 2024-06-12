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Irak’ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı

Haber Merkezi
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Irak’ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak’ın kuzeyinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.