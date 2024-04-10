  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladıGündem

 