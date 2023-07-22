Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Metina'ya hava harekatı

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.