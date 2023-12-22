Irak'ın kuzeyinde çatışma: 3 asker şehit, 4 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını bildirdi.



MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir."