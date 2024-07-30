Irak'ın kuzeyinde hava harekatıyla 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'nin yapmış olduğu açıklama

"Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi.

Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!"