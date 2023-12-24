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Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerlerimizin kimlikleri belli oldu

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 6 askerimizin kimlikleri belli oldu: Abdulkadir İyem, Ahmet Arslan, Semih Yılmaz, Cebrail Dündar, Kemal Aslan, Enis Budak.

Haber Merkezi
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Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerlerimizin kimlikleri belli oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit olmuş, bir askerimiz yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan 6 askerin kimliğini açıkladı.

Bakan Güler'in yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşlarımız 23 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" denildi.

Şehit askerlerin kimlikleri şöyle:

Şehit Piyade Uzman Çavuş: Abdulkadir İyem

Şehit Piyade Uzman Çavuş: Ahmet Arslan

Şehit Piyada Sözleşmeli Er: Semih Yılmaz

Şehit Piyade Sözleşmeli Er: Cebrail Dündar

Şehit Piyade Sözleşmeli Er: Kemal Aslan

Şehit Piyade Sözleşmeli Er: Enis Budak