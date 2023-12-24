Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerlerimizin kimlikleri belli oldu
Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 6 askerimizin kimlikleri belli oldu: Abdulkadir İyem, Ahmet Arslan, Semih Yılmaz, Cebrail Dündar, Kemal Aslan, Enis Budak.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit olmuş, bir askerimiz yaralanmıştı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan 6 askerin kimliğini açıkladı.
Bakan Güler'in yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşlarımız 23 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" denildi.
Şehit askerlerin kimlikleri şöyle:
Şehit Piyade Uzman Çavuş: Abdulkadir İyem
Şehit Piyade Uzman Çavuş: Ahmet Arslan
Şehit Piyada Sözleşmeli Er: Semih Yılmaz
Şehit Piyade Sözleşmeli Er: Cebrail Dündar
Şehit Piyade Sözleşmeli Er: Kemal Aslan
Şehit Piyade Sözleşmeli Er: Enis Budak