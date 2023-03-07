Irak'ın kuzeyinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde kaza sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 Şubat'ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen silah kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Piyade Sözleşmeli Er Avunan'ın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.