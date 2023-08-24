Irak'ın kuzeyinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde, terör örgütünün taciz ateşi sonucunda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 24 Ağustos 2023 tarihinde, bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ali Demir ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şehit Ali Demir için yayınladığı taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız 24 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadelerini kullandı.