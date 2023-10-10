Irak'ın kuzeyinde yaralanan asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın şehit olduğunu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekat Bölgesinde bugün bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.