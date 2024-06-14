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Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları devam ediyor.

TSK, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Paylaşımda, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! ifadelerine yer verildi.