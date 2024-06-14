Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları devam ediyor.
TSK, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Paylaşımda, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! ifadelerine yer verildi.
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/IhbdLNwEy2