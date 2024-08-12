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Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bugün saat 12.40 sıralarında Irak'ın kuzeyinden Şırnak'ın Silopi ilçesine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının bölgedeki kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün saat 12.40 civarında Irak'ın kuzeyinden Şırnak'ın Silopi ilçesine yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Çalışkan Beldesi'nde, Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren bir madencilik şirketine ait servis aracına yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

"Kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklanıyor"

Bakan Yerlikaya'nın konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır.

"1 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Meydana gelen patlamada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

 

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