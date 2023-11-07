Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'e düzenlenen hava harekâtında 12 hedefin imha edildiğini açıkladı.
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Milli Savcunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyinde bulunan PKK terör örgütü hedeflerine hava harekâtı düzenlendiğini bildirdi.
Hava harekâtında Gara ve Kandil bölgelerinde bulunan 12 hedef imha edildi.
Türkiye'nin Birleşmiş Millet Anlaşması'nın 51. maddesi gereğince doğan meşru hakları doğrultusunda içerisinde bölücü terör örgütü sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolar yerle bir edildi.