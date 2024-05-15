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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 12 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada , "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi" denildi.

Açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli... Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine de yer verildi.