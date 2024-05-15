Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 12 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada , "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi" denildi.
Açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli... Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine de yer verildi.
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam… pic.twitter.com/f79WIC0nO0