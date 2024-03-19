Irak'ın kuzeyini hava harekâtı
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil'deki terör örgütüne ait hedefler Türk Savaş uçakları tarafından imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedefleri vurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi."
Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha… pic.twitter.com/ZGb75NAJ59