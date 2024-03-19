Irak'ın kuzeyini hava harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedefleri vurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi."