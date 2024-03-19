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Irak'ın kuzeyini hava harekâtı

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil'deki terör örgütüne ait hedefler Türk Savaş uçakları tarafından imha edildi.

Haber Merkezi
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Irak'ın kuzeyini hava harekâtı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedefleri vurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi." 