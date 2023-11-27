Irak'la İkili ticarette TL-Dinar dönemi başlıyor

Türkiye'nin yıllık 15 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığı Irak ile yerel para birimiyle ticaret yapılmasına ilişkin görüşmeler başlıyor.

Ticarette ve bankacılıkta, dolar dışında özellikle TL-Dinar kullanılmasının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Irak resmi ajansı INA’ya konuşan hükümet kaynakları, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin talimatları doğrultusunda, üst düzey bir heyetin bugün Irak ile Türkiye arasındaki ticari ve mali konuların yanı sıra bankacılık ve yasal yollarla döviz alışverişinin düzenlenmesi amacıyla Ankara’yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Ziyaret, iki taraf arasında 15 Kasım 2023 Çarşamba günü Bağdat'ta gerçekleşen ilk tur görüşmelerin tamamlanmasını amaçlıyor.

Başbakan Sudani’nin Finans ve Ekonomi Danışmanı Mazhar Muhammed Salih ve üç Merkez Bankası yetkilisi ile birlikte Irak'taki 12 bankanın yöneticilerinin yer aldığı heyet, Ankara’da Türk finansal ve bankacılık kurumları, Türkiye Merkez Bankası, Bankalar Birliği ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile görüşmeler gerçekleştirilecek.

Ticareti düzenleyecek müzakereler yürütülecek

Irak ile Türkiye bankaları karşılıklı hesap işlemlerinin kolaylaştırılması, farklı para birimlerinde işlem yapılması, Iraklı turist ve iş insanlarının kredi kartlarına kolaylık ve iki ülke arasındaki ticareti düzenlemek amacıyla müzakereler yürütüyor.

Rûdaw’a konuşan Irak Merkez Bankası’ndan bir kaynak, ziyaret kapsamında Irak ile Türkiye arasındaki ticarette dolar dışındaki para birimlerinin kullanılması konusunda görüş alışverişinde bulunulacağını söyledi.

Kaynak, özellikle Irak ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin büyük olması nedeniyle, işlemlerde doların baskısını ve dolar talebini azaltmak ve diğer para birimlerine yönelmek istediklerini aktardı.

Merkez Bankası kaynakları bu hamlenin finans sektöründe planlanan reformunun bir parçası olduğunu söyledi.

Ziayret ABD Merkez Bankası'nın Irak'a aktarılan döviz miktarını yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığı bir döneme denk geliyor.

Irak Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası tarafından kısıtlanan havale ve ticaret işlemleri için dolar satışı üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla Türk bankalarıyla dolar dışındaki para birimlerinde ticaret yapmak istiyor.

Irak Merkez Bankası Başkanı Ali Allaq 24 Kasım’da yaptığı açıklamada, dolar dışında euro ve BAE dirhemi cinsinden havalelere de kolaylık sağladıklarını belirterek, “BAE dirhemi, Çin yuanı ve Hindistan rupisi cinsinden banka hesabı açma prosedürleri tamamlandı. Türk bankalarına Euro veya Türk Lirası üzerinden havale yapılmasına yönelik aramızda bir anlayış birliği var” demişti.