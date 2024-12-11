Irak'ta Mardin'e yakın noktada deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre merkez üssü Irak'ın Sinjar ve Ninova şehirleri olan, Mardin'in Midyat ilçesi yakınlarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.07'de meydana gelen depremin derinliği 15.44 kilometre olarak ölçüldü.