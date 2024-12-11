Irak'ta Mardin'e yakın noktada deprem
Irak'ın sinhar eyaletinde, Mardin'in Nusaybin ilçesi yakınlarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre merkez üssü Irak'ın Sinjar ve Ninova şehirleri olan, Mardin'in Midyat ilçesi yakınlarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.07'de meydana gelen depremin derinliği 15.44 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 11, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin)
Tarih:2024-12-11
Saat:05:07:45 TSİ
Enlem:36.4675 N
Boylam:41.66944 E
Derinlik:15.44 km
Detay:https://t.co/iFfzhVUCzY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi