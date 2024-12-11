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Irak'ta Mardin'e yakın noktada deprem

Irak'ın sinhar eyaletinde, Mardin'in Nusaybin ilçesi yakınlarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi
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Irak'ta Mardin'e yakın noktada deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre merkez üssü Irak'ın Sinjar ve Ninova şehirleri olan, Mardin'in Midyat ilçesi yakınlarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.07'de meydana gelen depremin derinliği 15.44 kilometre olarak ölçüldü.

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