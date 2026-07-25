İran: ABD hedeflerine yönelik saldırılar devam edecek

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ABD hedeflerine yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi.

Yayımladığı bildiride Zülkadir, "Nokta atışlı saldırılar, Minab ile Lamerd'de yaşamını kaybeden masum çocukların kanının intikamı alınana ve düşman teslim olana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Zülkadir ayrıca, bölgede yükselen her duman kümesinin ABD'ye ait askeri, güvenlik veya finans merkezlerinin hedef alındığı anlamına geldiğini belirtti.