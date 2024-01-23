İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye'ye geliyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki liderin basın açıklaması yapacağı belirtildi. Ardından İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı, Erdoğan ile Reisi'nin başkanlığında gerçekleşecek.

Ziyaret kapsamında Gazze ile bölgesel meselelerin ele alınmasının yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşının da görüşülmesi bekleniyor.

Ziyaret iki kez ertelenmişti

Reisi'nin Ankara ziyareti daha önce iki kez ertelenmişti. Gazze'de savaşın başlamasından sonra bölge ülkeleri arasında istişareler artmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda Reisi'nin 2023 yılının kasım ayı sonlarında Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. Ancak Reisi'nin 28-29 Kasım olarak planlanan Ankara ziyareti başka bir tarihe ertelenmişti.

İsrail'in insansız hava aracı ile Beyrut'ta Hamas ofisine 2 Ocak'ta saldırı düzenleyerek Hamas'ın en önemli isimlerinden Salih El Aruri'yi öldürmüştü. Bu suikast öncesinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

3 Ocak 2024'te ise Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 103 kişinin hayatını kaybetmişti. Saldırıların ardından, Reisi'nin 4 Ocak için planlanan ziyareti ikinci kez ertelendi.