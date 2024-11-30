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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkiye'ye geliyor
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Dışişleri Bakanlığı, Arakçi'nin ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Arakçi'nin 2 Aralık'ta Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

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