İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.
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Dışişleri Bakanlığı, Arakçi'nin ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Arakçi'nin 2 Aralık'ta Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Ülkemizi Ziyareti Hk. https://t.co/wjZbJdg4Pf pic.twitter.com/TRMDWNBHNF— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 30, 2024
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