İran Dışişleri Bakanı, Ortadoğu'daki gerilimle ilgili Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Abbas Arakçi'nin Ürdün, Mısır ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, bu sabah sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşım yaparak, İran diplomasisinin bölgesel barış ve istikrara göre iş başında olduğuna işaret ederek, "Dışişleri Bakanı Arakçi, soykırım, vahşet ve saldırganlığa son vermek için bölgedeki ülkelerle diplomatik temaslarının bir parçası olarak Ürdün, Mısır ve Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi.

Bölgede temaslar sürüyor

Bakan Arakçi'nin ziyareti, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının sürdüğü, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırısının ardından İsrail'in Tahran'a nasıl bir yanıt vereceğinin merak edildiği günlerde gerçekleşecek. 4 ve 5 Ekim'de Lübnan'ın başkenti Beyrut ile Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret eden, diplomatik temasları kapsamında daha sonra Irak'a da bir ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün de Umman'daydı.

Umman'ı ziyareti sırasında İran basınına açıklama yapan İranlı bakan, Umman ziyareti sırasında ABD'ye bir mesaj gönderilip gönderilmediği sorusuna şöyle cevap verdi: "Bu konuyla ilgili herhangi bir temasımız olmadı ve diğer ülkelere herhangi bir mesaj verilmedi ancak tüm istişarelerde bulunuldu. İran'ın bölge ve diğer ülkelerdeki pozisyonlarını güçlü bir şekilde dile getirdik ve bu pozisyonların tüm taraflara iletilmesini talep ettik."

İran'ın savaş istemediğinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Arakçi, buna rağmen savaşa hazırlıklı olduklarını ancak diplomasinin bunu engellemesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti. İranlı bakan, "Bölge alarm durumu yaşıyor ve büyük çaplı çatışmaların eşiğinde olabilir ve bunu önlemenin tek yolu diplomasidir" ifadelerini kullandı.

Son aylarda İran ile ABD, Umman ve Katar aracılığında dolaylı görüşmeler yapıyordu. ABD basını da İran ve ABD'li yetkililerin haziranda Umman aracılığıyla İsrail sorunu ve nükleer konuda görüştüğünü yazmıştı.