İran Genelkurmay Başkanlığı: Reisi’nin helikopterinin bulunmasında Akıncı İHA’sı, etkili olmadı

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düştüğü yerin bulunmasında Türkiye’nin gönderdiği Akıncı insansız hava aracının (İHA) etkili olamadığını ve helikopterin, İran üretimi İHA'lar tarafından tespit edildiğini bildirdi.

Pazartesi günü erken saatlerde Anadolu Ajansı, Türk Akıncı insansız hava aracının “Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı olduğundan şüphelenilen bir ısı kaynağı” tespit ettiğini ve koordinatları İranlı yetkililerle paylaştığını bildirmişti.

İran ordusundan yapılan açıklamada, kazaya neden olduğuna inanılan olumsuz hava koşullarına atıfta bulunularak, “Türkiye'nin gece görüş ve termal kameralarla donatılmış bir insansız hava aracı göndermesine rağmen, insansız hava aracı, algılama ekipmanı ve bulutun altındaki kontrol noktalarının eksikliği nedeniyle kaza alanının yerini doğru bir şekilde tespit edemedi” denildi.

Türkiye ve İran arasına İHA rekabeti

Büyük bir İHA stoğuna sahip olan İran ve Türkiye, uluslararası ihracat pazarı için kendi ürettiği araçların başarısını ön plana çıkarmaya odaklanıyor. Batılı güçler İran'ı, Ukrayna'daki savaşı için Rusya'ya İHA sağlamakla suçluyor

Reuters'e konuşan kaynaklar İran'a ait insansız hava araçlarının Sudan ordusu tarafından Hızlı Destek Güçleri'ne karşı savaşta da kullanıldığını söyledi. Tahran ise bu iddiaları reddetti.

İran Silahlı Kuvvetleri, kaza sırasında Hint Okyanusu'nun kuzey kesiminde bulundukları için sentetik görüş radarıyla donatılmış kendi gelişmiş insansız hava araçlarını hemen devreye sokamadığını söyledi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın yanı sıra diğer yetkililerin cesetlerinin çıkarıldığı kaza alanı, İran kara kurtarma güçleri ve Hint Okyanusu'ndan geri çağrılan insansız hava araçları tarafından bulundu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Türk insansız hava araçlarının paylaştığı koordinatların 7 kilometre sapma gösterdiğini de ekledi.

İran ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki kaza bölgesine yakınlığı nedeniyle kurtarma görevine yardımcı olması için “dost ülkeler” arasından Türkiye'yi seçtiğini açıkladı.