İran: Saldırıya İsrail'i de kapsayan yanıt verilir

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, İran'a yönelik herhangi bir saldırının İsrail'i de kapsayabilecek bir misillemeyle karşılık bulacağını belirtti.

Yetkili, İsrail'in olası bir saldırının sonuçlarından sorumluluktan kaçamayacağını vurguladı.

Öte yandan İsrail merkezli i24news, iki İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde Tahran yönetiminin mevcut aşamada İsrail'i yeni bir çatışmaya sürükleme niyetinde olmadığını öne sürdü.

Haberde, buna rağmen İran'ın olası bir saldırıya karşılık verme mesajlarını sürdürdüğü aktarıldı.