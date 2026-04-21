İran-Türkiye arasında ilk uçuşlar başlıyor

28 Şubat'ta başlayan ABD- İsrail ve İran arasındaki saldırılar nedeni ile Türkiye ile İran arasındaki uluslararası uçak seferleri durdurulmuştu.



Ateşkes süreci ile birlikte Türkiye İran arasındaki uçak seferleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İran'da online uçak bileti satışı yapan internet siteleri yeniden bilet satışına başladı.

Meşhed-İstanbul seferi salı günü

İran Sivil Havacılık Kurumu'nun Meşhed Havalimanı'ndan uluslararası uçak seferlerine ilişkin bilet satışına izin vermesiyle birlikte, Meşhed-İstanbul seferinin salı günü yerel saatle 07.00’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ABD-İran müzakereleri yeniden başlıyor

ABD ile İran arasında yarın Pakistan'da yapılacak 2. tur müzakerelere ABD tarafından yine Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in katılacağı belirtildi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacak müzakerelerde ABD'den aynı isimler yer alacağını duyurmuştu.

İran'dan ise müzakerelere başlanıp başlanmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.