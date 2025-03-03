İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem
İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 09:55’te kaydedilen depremin merkez üssü İranşehr kenti olarak açıklandı.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kenti olan 5.1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 09:55'te kaydedildi.
Yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.