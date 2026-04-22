İran'da mahsur kalan Pegasus uçağı 52 gün sonra İstanbul'a döndü

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'da hava sahasının kısmen yeniden açılmasıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında, son seferini 28 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen-Tahran hattında gerçekleştiren Airbus A321neo tipi "Elif Mina" isimli uçak, dün yurda döndü.

ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası hava sahasının kapatılması nedeniyle Tahran'da mahsur kalan uçağın tahliyesi, Pegasus'un ilgili tüm birimleri tarafından yürütülen teknik ve diplomatik çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.

Operasyon çerçevesinde bölgeye gönderilen A320 tipi "Ayda" isimli ikinci bir uçağın eşlik etmesiyle Türkiye'ye getirilen uçak, Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, şirket üst yönetimi ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ekipleri tarafından karşılandı.

Uçağın dönüşü, en güvenli rota üzerinden planlanan yaklaşık üç saatlik uçuşla gerçekleştirildi. Tahran'dan kalkışın ardından 38 bin feet irtifada kuzey rotasını izleyen uçak, Azerbaycan ve Ermenistan hava sahalarından geçerek Kars üzerinden Türk hava sahasına giriş yaptı. Operasyon Pegasus'un koordinasyonunda kontrollü şekilde yürütüldü.

Uçuş ekipleri kara yoluyla Türkiye'ye daha önce tahliye edilirken, uçaklar bulundukları noktalarda muhafaza edilmişti. Hem operasyonel hem de insani açıdan yürütülen süreç sonunda ekipler ve uçaklar güvenli şekilde yurda döndü.

Uçağın gerekli teknik inceleme ve bakım süreçlerinin ardından yeniden uçuşlara dahil edilmesi planlanıyor.