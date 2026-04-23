İran'da mahsur kalan THY uçağı 55 gün sonra Türkiye’ye dönüyor
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası hava sahasının kapanmasıyla Tahran'da mahsur kalan Türk Hava Yolları uçağı, 55 günün ardından yeniden açılan hava sahasıyla İstanbul’a dönmek üzere havalandı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından, İran hava sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı. Personel karayoluyla tahliye edilirken uçak İran’ın Tahran Havalimanı’nda kaldı.
İran hava sahasının kısmen açılmasının ardından THY’nin TC-JZG kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağı yerel saatle saat 14:00’te Tahran Havalimanı’ndan kalktı.
THY uçağının 17:00 sıralarında İstanbul Havalimanı’nda olması bekleniyor.