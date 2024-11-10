İran'da "terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle 3 kişi öldürüldü
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçlerinin operasyonunda terör örgütüne üye olduğu öne sürülen 3 kişi öldürüldü.
Tesnim Haber Ajansına konuşan, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargahı Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü Ahmed Şefai, konuya ilişkin bilgi verdi.
Şefai, "Sistan-Beluçistan'da terör örgütü mensubu 3 kişi öldürüldü, 9 kişi gözaltına alındı." dedi.
33 kişi gözaltına alındı
İranlı yetkili, 26 Ekim'de bölgede başlayan "Güvenlik Şehitleri Operasyonları" kapsamında, terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle öldürülenlerin sayısının 15'e yükseldiğini, gözaltına alınanların ise 33'e çıktığını kaydetti.
İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Teftan bölgesinde 26 Ekim'de, devriye görevindeki sınır muhafızlarına kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı düzenlenmiş, 10 askerin öldüğü bildirilmişti.