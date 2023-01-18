İran'daki deprem Van ve Hakkari'de de hissedildi

İran'ın, Van'a 44,85 kilometre uzaklığındaki Khoy şehri merkezli 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 13.08'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin merkezi Khoy'un, Van'ın Başkale ilçesine 44,85 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

Van ve Hakkari'de de hissedildi

İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen deprem, Van ve Hakkari'de de hissedildi.

AFAD İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Van merkez, Başkale, Özalp, Saray, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde hissedilen depremde şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Sınır bölgesine yönlendirilen AFAD ekiplerinin taramalarını sürdürdüğü bildirildi.