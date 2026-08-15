İran'dan ABD ile müzakere açıklaması: Yeniden başlatma kararı almadık

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İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İslamabad Mutabakat Muhtırası'nda "savaşın sona erdirildiğinin" ilan edildiğini, dolayısıyla uzatılacak herhangi bir ateşkesin mevcut olmadığını açıkladı.

Erakçi, muhtırada öngörülen 60 günlük nihai anlaşma müzakere sürecinin ABD tarafından ihlal edildiğini ve çatışmaların yeniden başladığını vurguladı.

Katar ve Pakistan'ın arabulucu olarak yalnızca mesaj iletimi işlevi gördüğünü belirten Bakan, "Bu temaslar müzakere anlamına gelmiyor; ABD ile müzakereyi yeniden başlatma kararı henüz almadık" dedi.

Hürmüz Boğazı müzakereleri ABD görüşmelerinden ayrı

Erakçi, İran'ın Umman ile yürüttüğü müzakerelerin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz sınırlarının ve gemi trafiğinin belirlenmesine ilişkin tamamen teknik ve bağımsız bir süreç olduğunu ifade etti.

Mevcut güzergahların işlevini yitirdiğini belirten Bakan, geçici bir güzergahın tasarlandığını ve bunun ilerleyen dönemde kalıcı hale getirileceğini açıkladı.

Erakçi ayrıca Umman ile yürütülen teknik müzakerelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla aynı şey olmadığını da vurguladı. Güzergahın belirlenmesinin ardından boğazın açılmasının, ABD'nin yerine getirmesi gereken başka koşullara bağlı olduğunu söyledi.