İran'dan ateşlenen füze imha edildi: Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüşerek tepkisini iletti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın söz konusu olmadığı ifade edildi.

Etkisiz Hâle Getirilen Balistik Mühimmat ile İlgili Açıklama — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2026

Bu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan görüşmede, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki Türkiye'nin tepkisini iletti.

Bölgedeki gerilime dikkat çeken Fidan, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Böylece Hakan Fidan, savaşın beşinci gününde üçüncü kez İranlı mevkidaşı ile görüşmüş oldu.