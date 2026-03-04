  1. Ekonomim
İran'dan ateşlenen füze imha edildi: Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüşerek tepkisini iletti

Millî Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına yönelen füzenin NATO unsurlarınca etkisiz hâle getirildiğini, olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüşerek Türkiye’nin tepkisini iletti ve gerilimin tırmandırılmaması çağrısı yaptı.

İran'dan ateşlenen füze imha edildi: Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüşerek tepkisini iletti
Fotoğraf: Arşiv
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın söz konusu olmadığı ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan görüşmede, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki Türkiye'nin tepkisini iletti.

Bölgedeki gerilime dikkat çeken Fidan, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Böylece Hakan Fidan, savaşın beşinci gününde üçüncü kez İranlı mevkidaşı ile görüşmüş oldu.

