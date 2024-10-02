İran’ın İsrail’e füze saldırısı KKTC’den görüldü! İşte o anlar
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bazı bölgelerinden de görüldü.
İran İsrail’e füze saldırısı düzenledi. KKTC’nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) haberine göre, İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği füze saldırısı Gazimağusa, İskele ve Karpaz bölgelerinde net şekilde görüldü.
Kıbrıslılar savaştan duyduğu kaygıyı dile getirdi
Adanın özellikle doğu kesimlerinden izlenen saldırıların fotoğraf ve videolarını sosyal medya platformlarından paylaşan Kıbrıslılar, savaştan duydukları kaygıyı dile getirdi.
KKTC’in güneydoğusunda yer alan İsrail, Karpaz Burnu’na denizden 233 kilometre uzaklıkta bulunuyor.