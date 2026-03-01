İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD ile İsrail tarafından yapılan saldırılarda öldürüldüğünün açıklanmasının ardından Fatih'teki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi.
Bu kapsamda, İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.