  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İran'ın misillemesi sonrası AJet ve Pegasus bazı seferlerini iptal etti
Takip Et

İran'ın misillemesi sonrası AJet ve Pegasus bazı seferlerini iptal etti

AJet ve Pegasus Hava Yolları, Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle aralarında bazı seferlerini iptal etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran'ın misillemesi sonrası AJet ve Pegasus bazı seferlerini iptal etti
Takip Et

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan Dammam, Dubai ve Sharjah uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

Pegasus Hava Yolları ise bugün icra edilmesi planlanan Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat ve Karaçi uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

THY'den İran-ABD saldırıları önlemi: Birçok sefer iptal edildiTHY'den İran-ABD saldırıları önlemi: Birçok sefer iptal edildiGündem

 

MSB: Türkiye'nin Irak ve Katar'daki üslerinde olumsuzluk yokMSB: Türkiye'nin Irak ve Katar'daki üslerinde olumsuzluk yokGündem

 

Gündem
Fatih Altaylı’dan cezaevinden ilk mektup
Fatih Altaylı’dan cezaevinden ilk mektup
İlber Ortaylı: Hödük Trump, gider orayı bombalarsa bitti!
İlber Ortaylı: Hödük Trump, gider orayı bombalarsa bitti!
MSB: Türkiye'nin Irak ve Katar'daki üslerinde olumsuzluk yok
MSB: Türkiye'nin Irak ve Katar'daki üslerinde olumsuzluk yok
THY'den İran-ABD saldırıları önlemi: Birçok sefer iptal edildi
THY'den İran-ABD saldırıları önlemi: Birçok sefer iptal edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: TSK her türlü tedbiri almıştır
AK Parti Sözcüsü Çelik: TSK her türlü tedbiri almıştır
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Fatih Altaylı açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den Fatih Altaylı açıklaması