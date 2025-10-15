  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İranlı muhalif, İstanbul'da evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü
Takip Et

İranlı muhalif, İstanbul'da evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün akşam silahlı saldırıya uğrayan İranlı muhalif Masoud Nazari, hayatını kaybetti. İran rejimi ve askeri yetkililere karşı sert eleştirileriyle bilinen Nazari'nin 10 yıl önce ülkeden kaçtığı öğrenildi. Polis saldırganların yakalanması için çalışıyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İranlı muhalif, İstanbul'da evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü
Takip Et

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi, İslambey Mahallesi, Salih Sokak'ta meydana gelmişti. Evine gitmeye çalışan İran uyruklu Masoud Nazari, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Nazari, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nazari'nin öldürülmesine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İran'da rejim ve askeri yetkililere yönelik sert eleştirileriyle tanınan dini bir kişilik olan Masoud Nazari'nin 10 yıl önce ülkeden kaçtığı öğrenildi. Nazari'nin öldürülmesi İran basınında da geniş şekilde yer buldu.

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paul Mashatile'yi kabul etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paul Mashatile'yi kabul etti!
İçişleri Bakanlığı, 65 kaymakam adayı alacak
İçişleri Bakanlığı, 65 kaymakam adayı alacak
AK Parti'den yurtdışına kaçan Ünsal Ban'la ilgili açıklama: Bağımsız yargıdan kimse kaçamaz
AK Parti'den yurtdışına kaçan Ünsal Ban'la ilgili açıklama: Bağımsız yargıdan kimse kaçamaz
Çekmeköy'de otobüs durağa girdi: Yaralılar var
Çekmeköy'de otobüs durağa girdi: Yaralılar var
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi hayatını kaybetti
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü hayatını kaybetti