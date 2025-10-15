İranlı muhalif, İstanbul'da evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi, İslambey Mahallesi, Salih Sokak'ta meydana gelmişti. Evine gitmeye çalışan İran uyruklu Masoud Nazari, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Nazari, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nazari'nin öldürülmesine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İran'da rejim ve askeri yetkililere yönelik sert eleştirileriyle tanınan dini bir kişilik olan Masoud Nazari'nin 10 yıl önce ülkeden kaçtığı öğrenildi. Nazari'nin öldürülmesi İran basınında da geniş şekilde yer buldu.