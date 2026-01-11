İranlı yolcular bilet ofislerinde yoğunluk oluşturdu

Hüseyin ASLIYÜCE



İran riyalindeki sert değer kaybı ve kötüleşen ekonomik koşulların ardından ülkede protestolar 14 gün önce başladı. Yaşanan gerilimin ardından ülkede internet , telefon ve elektriğin kesilmesinin ardından İranlı vatandaşlar ABD ve Avrupa ülkelerindeki akrabalarının yanına gitmeye başladı.

Bu nedenle ülkelerini terk eden vatandaşların ilk durağı İGA İstanbul Havalimanı oldu. Yolcular İran’dan yanına alabildikleri kadar fazla valiz ile havalimanına geldiği görüldü.

THY ,AJET ve Pegasus Hava Yolları’nın İran’a yaptığı seferlerini karşılıklı olarak durdurması nedeniyle yolcular Türkiye’ye İran merkezli uçaklarla İstanbul Havalimanı’na geliyor. Yolcular daha sonra dış hatlar gidiş katı THY bilet satış ofisine gelerek bilet alım işlemlerini yapıyor. Satış ofisi önünde yolcuların yanında çok sayıda valizle geldiği görülüyor.

İstanbul Havalimanı’na gelen İran uyruklu vatandaşlar Türk Hava Yolları’nın seferleriyle ABD’de New York, Los Angeles, San Francisco, Toronto, Avrupa’da ise Londra, Cenevre, Nice, Düsseldorf, Brüksel ve Oslo’ya bilet aldıkları öğrenildi.

Bu arada THY seferlerinin yolcu doluluk oranın önümüzdeki hafta içinde yoğun olduğu öğrenildi.