İranlılar Gürbulak Sınır Kapısı'na akın etti: Savaştan korkmuyoruz

Orta Doğu'da tırmanan İran-İsrail gerilimi, Türkiye-İran sınır hattında da etkisini gösterdi. İran'ın hava sahasını sivil uçuşlara kapatmasının ardından, Türkiye'de bulunan İran vatandaşları kara yolunu kullanarak ülkelerine dönmeye başladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluk dikkat çekerken, sınır kapısına Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen İran vatandaşları uzun araç ve yaya kuyrukları oluşturdu. Yetkililer, normal günlere kıyasla belirgin artış gösteren yoğunluğun büyük oranda İranlı yolculardan kaynaklandığını belirtti. Savaş ihtimaline rağmen geri dönmeyi tercih eden İranlılar ise kararlılık mesajları verdi.

"Kaçan yok, herkes vatanına döndü"

İranlı yolculardan Sevda Mokhtari, "İran'dan geliyorum. Tahran'da yaşananları haberlerden takip ediyorum. İranlılar, başka ülkelerde olsalar bile böyle bir durumda vatanlarına sahip çıkmayı biliyor. Pek çoğu geri döndü; kimse kaçmadı, herkes ülkesine dönerek İsrail'e karşı durmayı seçti. Savaş devam etse de bitse de ben İran'ın kazanacağına inanıyorum. Biz hiçbir zaman ülkemizi bırakıp gitmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. Bir diğer İran vatandaşı ise, "Ben İranlıyım. İsrail'le savaşa girmek bizim tercihimiz değildi; bu savaşı başlatan onlar oldu. Savaş ne bizim için ne de onlar için iyi bir şey. Ama İsrail bizi bu sürecin içine zorla çekti. Yine de onlardan korkmuyoruz. Savaş bu şekilde devam ederse biz de mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir süredir Türkiye'de, İzmir'deydim. Şimdi İran'a dönüyorum. Çünkü orası benim memleketim ve gidip neler yaşandığını yerinde görmek istiyorum" dedi.