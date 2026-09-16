İrfan Değirmenci ve Şirin Payzın’ın da aralarında olduğu çok sayıda X hesabına erişim engeli

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Aralarında İrfan Değirmenci, Şirin Payzın, soL Haber, Kadın Koalisyonu ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun X hesaplarının da bulunduğu çok sayıda sosyal medya hesabı erişime engellendi.

Hesaplar henüz X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmadı. LGBTİ+ dernekleri, örgütleri ve aktivistlerine yönelik 12 Eylül’de başlayan erişim engellerinin ardından, 13 Eylül’de aralarında çok sayıda üniversite LGBTİ+ topluluğunun da bulunduğu 32 X hesabı daha erişime engellenmişti.

Engellemeler 14 Eylül’de de devam emiş, Evrensel Gazetesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın hesaplarının da aralarında bulunduğu çok sayıda X ve Instagram hesabı erişime engellenmişti.