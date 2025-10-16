  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İş adamından Rojin'in olayını aydınlatacaklara 4 milyon TL ödül vaadi
Takip Et

İş adamından Rojin'in olayını aydınlatacaklara 4 milyon TL ödül vaadi

Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, Van'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni göl kenar bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in olayını aydınlatacaklara 4 milyon TL ödül vaat etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İş adamından Rojin'in olayını aydınlatacaklara 4 milyon TL ödül vaadi
Takip Et

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan Rojin Kabaiş, kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü sahilinde cansız bedeninin bulunmasıyla başlayan şüpheli ölüm soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen son rapor ile bir kez daha gündeme geldi. Adli Tıp Kurumu'nun kesin ölüm nedenini "suda boğulma" olarak açıklamasının yanı sıra, genç kadının vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmesi olayın seyrini değiştirmişti.

"Devletimize faydalı olmak ve toplumsal vicdanı rahatlatmak istiyoruz"

Rojin Kabaiş'in katillerinin bulunması için daha önce vaat ettiği 2 milyon TL'lik ödülü, 4 milyon TL'ye yükselttiğini ifade eden Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, "Bu artışın sebebi, maddi bir amaç değil; aksine, adaletin bir an önce tecelli etmesi ve sevgili kardeşimizin faillerinin Devletimizin ve milletimizin yardımıyla hızla yakalanması için kamuoyunun desteğini maksimize etmektir.

"Amacımız toplumsal vicdanı rahatlatmaktır"

Amacımız, soruşturmaya katkıda bulunarak devletimize faydalı olmak ve toplumsal vicdanı rahatlatmaktır. Rojin Kabaiş'in katillerini adalete teslim edecek kesin ve doğrulanabilir bilgiye sahip her vatandaşımızı, vicdanının sesini dinlemeye ve güvenlik güçlerimizle gizlilik içinde iletişime geçmeye davet ediyoruz. Adaletin sağlanması için verdiğiniz desteğe şimdiden teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

5G ihalesinin lideri Turkcell oldu5G ihalesinin lideri Turkcell olduEkonomi

 

Sahte pasaportla 24 milyon liralık arsa vurgunu: 6 gözaltıSahte pasaportla 24 milyon liralık arsa vurgunu: 6 gözaltıGündem

 

Gündem
Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı
Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Paramount Otel'e el konuldu: TMSF kayyum olarak atandı
Paramount Otel'e el konuldu: TMSF kayyum olarak atandı
Yazarımız Ömer Faruk Çolak son yolculuğuna uğurlandı
Yazarımız Ömer Faruk Çolak son yolculuğuna uğurlandı
Hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz: Sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum
Hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz: Sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum
Çekmeköy’deki otobüs kazası: Motosiklet sürücüsü tutuklandı
Çekmeköy’deki otobüs kazası: Motosiklet sürücüsü tutuklandı